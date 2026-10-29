Люди с инвалидностью могут получить денежную компенсацию вместо санаторно-курортной путевки или за лечение, которое оплатили самостоятельно. Для этого нужно состоять на учете для обеспечения санаторно-курортным лечением и подать заявление с необходимыми документами.

Кому назначается компенсация за санаторно-курортное лечение, кто имеет право на выплату и можно ли получить эти деньги в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Кто имеет право на компенсацию за санаторное лечение

Порядок, утвержденный постановлением №150, определяет условия выплаты компенсации отдельным категориям людей с инвалидностью. Согласно постановлению, размер выплаты зависит от группы инвалидности, а компенсацию назначает орган социальной защиты по месту, где человек состоит на учете.

Сейчас смотрят

Виды компенсации отдельным категориям людей с инвалидностью:

компенсация вместо санаторно-курортной путевки, если человек не получал бесплатную путевку в течение предыдущих трех календарных лет;

компенсация стоимости самостоятельно оплаченного санаторно-курортного лечения, если человек самостоятельно оплатил оздоровление и выполнил требования Порядка.

Для получения выплаты человек должен состоять на учете для обеспечения санаторно-курортным лечением. Также необходимы медицинские рекомендации относительно такого лечения.

Этот Порядок не распространяется на детей с инвалидностью, людей с инвалидностью вследствие войны, лиц, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, и определенные законом категории людей с инвалидностью вследствие нацистских преследований. Для них предусмотрены другие правила или отдельные механизмы поддержки.

Каков размер денежной компенсации

Сумма зависит от группы инвалидности. Согласно постановлению №150, ее рассчитывают не исходя из фактической стоимости приобретенной путевки, а на основании средней стоимости санаторно-курортной путевки.

Для расчета берут 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 января соответствующего года.

Далее применяют следующие доли:

людям с инвалидностью I и II групп выплачивают 75% расчетной средней стоимости путевки;

людям с инвалидностью III группы — 50%.

Сумму округляют до целой гривны. Если группа инвалидности изменилась, размер компенсации определяют по группе, установленной на дату выплаты.

Таким образом, денежная компенсация может не покрывать все расходы на самостоятельно приобретенную путевку. Ее рассчитывают по формуле, установленной постановлением.

Как получить компенсацию за санаторно-курортное лечение

Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту, где человек состоит на учете для обеспечения санаторно-курортным лечением.

Заявление с документами принимают соответствующие структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения или уполномоченные исполнительные органы местных советов. Также документы можно подать через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). В таком случае их передают в орган, который назначает компенсацию.

Если документы подаются через уполномоченное должностное лицо местного совета или ЦПАУ, заявление оформляется с формированием электронного дела.

Для обращения понадобятся:

заявление о выплате денежной компенсации;

медицинская справка по форме №070/о о необходимости санаторно-курортного лечения;

удостоверение, подтверждающее принадлежность к соответствующей категории людей с инвалидностью.

Если человек просит денежную компенсацию стоимости самостоятельно оплаченного санаторно-курортного лечения, дополнительно нужно подать документ, подтверждающий полную оплату путевки и прохождение лечения продолжительностью не менее 18 дней.

Человеку с инвалидностью, который работает или учится, также необходима справка с места работы или учебы о том, что в течение трех лет он не получал бесплатную санаторно-курортную путевку.

Как часто выплачивают компенсацию

Компенсацию за самостоятельно оплаченное санаторно-курортное лечение выплачивают один раз в три календарных года, если человек не получал бесплатную путевку и состоит на соответствующем учете.

Если в течение этого трехлетнего периода человек уже получил компенсацию вместо путевки, повторную выплату за самостоятельно оплаченное лечение за тот же период не назначают.

После получения компенсации период повторного пребывания на учете для обеспечения санаторно-курортным лечением отсчитывают со дня подачи необходимых документов.

Можно ли получить компенсацию за санаторно-курортное лечение в 2026 году

Отдельные законодательные гарантии санаторно-курортного лечения и соответствующих компенсаций на 2026 год приостановлены, а финансирование некоторых выплат из государственного бюджета не предусмотрено.

В частности, в 2026 году выплата государственной компенсации за санаторно-курортное лечение людям с инвалидностью ограничена из-за приостановления действия статьи 29 закона Украины О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине заключительными положениями закона О Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Средства из государственного бюджета на такие выплаты в 2026 году не предусмотрены. Однако местные власти могут ввести собственную программу поддержки и выделять средства из местного бюджета, если на это предусмотрено финансирование.

Для ветеранов войны действует отдельное ограничение. Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, в 2026 году приостановлено действие отдельных положений статей 12–16 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты в части бесплатного санаторно-курортного лечения и компенсации стоимости самостоятельно оплаченного оздоровления.

Поэтому государственное финансирование таких выплат в 2026 году также не предусмотрено. Ветераны могут уточнить в органах местного самоуправления, действует ли в их общине отдельная программа поддержки и выделены ли на нее средства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.