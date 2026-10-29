Люди з інвалідністю можуть отримати грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки або за лікування, яке оплатили самостійно. Для цього потрібно перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням і подати заяву з необхідними документами.

Кому призначається компенсація за санаторно-курортне лікування, хто має право на виплату та чи можна отримати ці гроші у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто має право на компенсацію за санаторне лікування

Порядок, затверджений постановою №150, визначає умови виплати компенсації окремим категоріям людей з інвалідністю. Відповідно до постанови, розмір виплати залежить від групи інвалідності, а компенсацію призначає орган соціального захисту за місцем перебування людини на обліку.

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Види компенсації окремим категоріям людей з інвалідністю:

компенсація замість санаторно-курортної путівки, якщо людина не отримувала безоплатну путівку протягом попередніх трьох календарних років;

компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування, якщо людина самостійно оплатила оздоровлення та виконала вимоги Порядку.

Для отримання виплати людина має перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Також потрібні медичні рекомендації щодо такого лікування.

Цей Порядок не поширюється на дітей з інвалідністю, людей з інвалідністю внаслідок війни, осіб, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, та визначені законом категорії осіб з інвалідністю внаслідок нацистських переслідувань. Для них передбачені інші правила або окремі механізми підтримки.

Який розмір грошової компенсації

Сума залежить від групи інвалідності. За постановою №150 її розраховують не від фактичної вартості придбаної путівки, а від середньої вартості санаторно-курортної путівки.

Для розрахунку беруть 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 1 січня відповідного року.

Далі застосовують такі частки:

людям з інвалідністю I та II групи виплачують 75% розрахункової середньої вартості путівки;

людям з інвалідністю III групи — 50%.

Суму округлюють до цілої гривні. Якщо група інвалідності змінилася, розмір компенсації визначають за групою, встановленою на дату виплати.

Отже, грошова компенсація може і не покривати всі витрати на самостійно придбану путівку. Її розраховують за формулою, визначеною постановою.

Як отримати компенсацію за санаторно-курортне лікування

Щоб оформити виплату, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем, де людина перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Заяву з документами приймають відповідні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення або уповноважені виконавчі органи місцевих рад. Також документи можна подати через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). У такому разі їх передають до органу, який призначає компенсацію.

Якщо документи подаються через уповноважену посадову особу місцевої ради або ЦНАПу, заява оформлюється з формуванням електронної справи.

Для звернення знадобляться:

заява про виплату грошової компенсації;

медична довідка за формою №070/о про необхідність санаторно-курортного лікування;

посвідчення, яке підтверджує належність до відповідної категорії людей з інвалідністю.

Якщо людина просить грошову компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування, додатково потрібно подати документ, що підтверджує повну оплату путівки та проходження лікування тривалістю не менш як 18 днів.

Людині з інвалідністю, яка працює або навчається, також потрібна довідка з місця роботи чи навчання про те, що протягом трьох років вона не отримувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

Як часто виплачують компенсацію

Компенсацію за самостійно оплачене санаторно-курортне лікування виплачують один раз на три календарні роки, якщо людина не отримувала безоплатної путівки та перебуває на відповідному обліку.

Якщо протягом цього трирічного періоду людина вже отримала компенсацію замість путівки, повторну виплату за самостійне лікування за той самий період не призначають.

Після отримання компенсації період повторного перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням відраховують від дня подання необхідних документів.

Чи можна отримати компенсацію за санаторно-курортне лікування у 2026 році

Окремі законодавчі гарантії санаторно-курортного лікування та відповідних компенсацій на 2026 рік призупинені, а фінансування деяких виплат із державного бюджету не передбачене.

Зокрема, у 2026 році виплата державної компенсації за санаторно-курортне лікування людям з інвалідністю обмежена через зупинення дії статті 29 закону України Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні прикінцевими положеннями закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

Кошти з державного бюджету на такі виплати у 2026 році не передбачені. Але місцева влада може запровадити власну програму підтримки та виділяти кошти з місцевого бюджету, якщо на це є фінансування.

Для ветеранів війни діє окреме обмеження. Як повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, у 2026 році зупинено дію окремих положень статей 12-16 закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту в частині безоплатного санаторно-курортного лікування та компенсації вартості самостійно оплаченого оздоровлення.

Через це державне фінансування таких виплат у 2026 році також не передбачене. Ветерани можуть уточнити в органах місцевого самоврядування, чи діє у їхній громаді окрема програма підтримки та чи виділено на неї кошти.

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