Зарплата полицейского в Украине зависит от должности, специального звания, выслуги лет и дополнительных выплат.

Какая зарплата полицейского в 2026 году, сколько составляет оклад по званию и какие изменения предусмотрены с 2027 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие документы регулируют зарплаты полицейских в Украине

Одним из основных нормативных актов, регулирующих зарплату полицейского в Украине, является закон О Национальной полиции. Согласно статье 94, размер денежного обеспечения полицейских определяет Кабмин с учетом должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия ученой степени или ученого звания. Порядок выплаты денежного обеспечения определяет министр внутренних дел.

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В постановлении Кабмина №988 О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции утверждены схемы должностных окладов и окладов по специальным званиям, а также определены составляющие денежного обеспечения.

Порядок начисления и выплаты средств подробно описывает приказ МВД №260, который регулирует, в частности, выплату надбавок, доплат и премий.

Какая зарплата полицейского в 2026 году

По словам бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко, зарплаты полицейских в течение двух лет не индексировались и не повышались. Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде он сообщал, что среднее денежное обеспечение полицейского составляет 34–36 тыс. грн.

Клименко также отмечал, что в соответствии с постановлением №168 правительство дополнительно выплачивает полицейским 10 тыс. грн, а в областях, где проходят боевые действия, предусмотрены выплаты в размере 30 тыс. грн. Эти суммы он называл, объясняя, из чего складывается денежное обеспечение правоохранителей.

Иван Выговский еще во время пребывания в должности главы Нацполиции отмечал, что минимальное денежное обеспечение полицейского с учетом дополнительного вознаграждения в размере 10 тыс. грн составляет 27 тыс. грн. Средний показатель для полицейских с большей выслугой лет достигает 35 414 грн, из которых 25 414 грн — денежное обеспечение, а 10 тыс. грн — дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабмина №168.

Какая зарплата полицейского по званию

Согласно приложению 1 к постановлению Кабмина №988, для полицейских установлены оклады по специальным званиям. Это не полная зарплата, а лишь одна из составляющих денежного обеспечения.

Размеры окладов по специальным званиям:

генерал полиции первого ранга — 3 000 грн;

генерал полиции второго ранга — 2 800 грн;

генерал полиции третьего ранга — 2 600 грн;

полковник полиции — 2 400 грн;

подполковник полиции — 2 200 грн;

майор полиции — 2 000 грн;

капитан полиции — 1 800 грн;

старший лейтенант полиции — 1 600 грн;

лейтенант полиции — 1 400 грн;

младший лейтенант полиции — 1 200 грн;

старший сержант полиции — 1 000 грн;

сержант полиции — 800 грн;

капрал полиции — 600 грн;

рядовой полиции — 400 грн.

В общую сумму денежного обеспечения также входят должностной оклад, надбавки, доплаты и премии.

Как выслуга лет влияет на выплаты полиции в 2026 году

Полицейские имеют право на надбавку за выслугу лет в соответствии с приложением 11 к постановлению №988. Ее размер зависит от продолжительности службы и рассчитывается в процентах от должностного оклада с учетом оклада по специальному званию.

В частности, надбавка составляет 5% при выслуге от одного до двух лет, 10% — от двух до четырех лет, а при выслуге от 13 до 16 лет — 30%. Максимальная надбавка, 50%, предусмотрена за выслугу 25 лет и более.

Таким образом, два полицейских с одинаковым званием могут получать разные суммы, если они занимают разные должности и имеют разный стаж службы.

Какой будет зарплата полицейского с 1 января 2027 года

23 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4909-IX. Он предусматривает новые правила определения денежного обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Согласно закону, месячное денежное обеспечение полицейского не может быть меньше 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего календарного года. По состоянию на 2026 год это 33 280 грн. В его состав войдут должностной оклад, оклад по специальному званию, надбавка за выслугу лет, премия и другие выплаты, определенные Кабмином.

Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года. Итоговая сумма выплат после вступления закона в силу будет зависеть от установленного на соответствующий год прожиточного минимума и порядка начисления денежного обеспечения.

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