Зарплата поліцейського в Україні залежить від посади, спеціального звання, вислуги років та додаткових виплат.

Яка зарплата поліцейського у 2026 році, скільки становить оклад за званням і які зміни передбачені з 2027 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які документи регулюють зарплати поліцейських в Україні

Одним з основних нормативних актів, що регулює зарплату поліцейського в Україні, є закон Про Національну поліцію. Відповідно до статті 94, розмір грошового забезпечення поліцейських визначає Кабмін з урахуванням посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання. Порядок виплати грошового забезпечення визначає міністр внутрішніх справ.

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У постанові Кабміну №988 Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції затверджено схеми посадових окладів та окладів за спеціальними званнями, а також визначено складові грошового забезпечення.

Порядок нарахування та виплати коштів деталізує наказ МВС №260, який регулює, зокрема, виплату надбавок, доплат і премій.

Яка зарплата поліцейського у 2026 році

За словами колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зарплати поліцейських протягом двох років не індексувалися і не підвищувалися. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді він повідомив, що середнє грошове забезпечення поліцейського становить 34-36 тис. грн.

Клименко також зазначав, що відповідно до постанови №168 уряд додатково виплачує поліцейським 10 тис. грн, а в областях, де проходять бойові дії, передбачені виплати у розмірі 30 тис. грн. Ці суми він називав, пояснюючи, з чого складається грошове забезпечення правоохоронців.

Іван Вигівський ще під час перебування на посаді голови Нацполіції зазначав, що мінімальне грошове забезпечення поліцейського з урахуванням додаткової винагороди у 10 тис. грн становить 27 тис. грн. Середній показник для поліцейських із більшою вислугою років сягає 35 414 грн, з яких 25 414 грн — грошове забезпечення, а 10 тис. грн — додаткова винагорода, передбачена постановою Кабміну №168.

Яка зарплата поліцейського за званням

Відповідно до додатка 1 до постанови Кабміну №988, для поліцейських встановлено оклади за спеціальними званнями. Це не повна зарплата, а лише одна зі складових грошового забезпечення.

Розміри окладів за спеціальними званнями:

генерал поліції першого рангу — 3 000 грн;

генерал поліції другого рангу — 2 800 грн;

генерал поліції третього рангу — 2 600 грн;

полковник поліції — 2 400 грн;

підполковник поліції — 2 200 грн;

майор поліції — 2 000 грн;

капітан поліції — 1 800 грн;

старший лейтенант поліції — 1 600 грн;

лейтенант поліції — 1 400 грн;

молодший лейтенант поліції — 1 200 грн;

старший сержант поліції — 1 000 грн;

сержант поліції — 800 грн;

капрал поліції — 600 грн;

рядовий поліції — 400 грн.

До загальної суми грошового забезпечення також входять посадовий оклад, надбавки, доплати, премії.

Як вислуга років впливає на виплати поліції у 2026 році

Поліцейські мають право на надбавку за вислугу років відповідно до додатку 11 постанови №988. Її розмір залежить від тривалості служби та обчислюється у відсотках від посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням.

Зокрема, надбавка становить 5% за вислугу від одного до двох років, 10% — від двох до чотирьох років, а за вислугу від 13 до 16 років — 30%. Найбільша надбавка, 50%, передбачена за вислугу 25 років і більше.

Отже, двоє поліцейських з однаковим званням можуть отримувати різні суми, якщо вони обіймають різні посади, мають різний стаж служби.

Якою буде зарплата поліцейського з 1 січня 2027 року

23 червня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №4909-IX. Він передбачає нові правила визначення грошового забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Згідно із законом, місячне грошове забезпечення поліцейського не може бути меншим за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених на 1 січня відповідного календарного року. Станом на 2026 рік це 33 280 грн. До його складу входитимуть посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, премія та інші виплати, визначені Кабміном.

Нові правила набудуть чинності 1 січня 2027 року. Остаточна сума виплат після набуття законом чинності залежатиме від установленого на відповідний рік прожиткового мінімуму та порядку нарахування грошового забезпечення.

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