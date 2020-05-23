Депутата Валерия Давиденко нашли мертвым в его приемной в Киеве. Тело обнаружили с огнестрельным ранением в голову.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии.

Что известно о Валерии Давыденко

Валерий Давиденко — народный депутат VIII и IX созывов. Работал на должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2013-2014 годах.

Родился в Черниговской области, где и был избран депутатом в 2019 году как самовыдвиженец. В декабре вошел в депутатскую группе Довира. Член Комитета по вопросам экономического развития.

Высшее образование получил в Украинском государственном университете пищевых технологий.

С 1995 по 2013 года работал на различных должностях: от инженера-механика, специалиста по страхованию до генерального директора ООО СП Агродом.

В 2007 году вместе с партнерами Борисом Приходько и Юрием Колобовым становится владельцем Терра Банка.

В мае 2013 года становится заместителем министра аграрной политики — по указу Виктора Януковича.

В 2014 году прошел в Раду от партии Всеукраинское аграрное объединение Заступ. Входил в Блок Петра Порошенко.

С июня 2014 года стал советником дирекции по развитию перспективных программ Института инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук.

Валерий Давиденко был женат и имел двух дочерей.

В МВД заявили, что предварительная версия смерти Валерия Давиденко — это самоубийство.