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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Экс-посол в Турции Сибига назначен заместителем главы ОП

Андрій Сибіга

Андрей Сибига, который до 19 мая был послом Украины в Турции, стал новым заместителем руководителя Офиса президента.

Дипломат будет отвечать за вопросы внешней политики и развитие стратегического партнерства.

Таким образом ОП осуществляет трансформацию работы своих подразделений с целью реализации внешнеполитических решений главы государства.

Кроме того, введена должность заместителя руководителя Офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции. На эту новую должность назначен Игорь Жовква.

Он будет координировать свою деятельность с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и парламентом.

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19 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла в Турции Андрея Сибиги.

Причины увольнения не указывались. Кто станет новым послом в Турции, пока неизвестно.

Фото: turkey.old.mfa.gov.ua

Источник: Офис президента

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