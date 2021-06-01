Андрей Сибига, который до 19 мая был послом Украины в Турции, стал новым заместителем руководителя Офиса президента.
Дипломат будет отвечать за вопросы внешней политики и развитие стратегического партнерства.
Таким образом ОП осуществляет трансформацию работы своих подразделений с целью реализации внешнеполитических решений главы государства.
Кроме того, введена должность заместителя руководителя Офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции. На эту новую должность назначен Игорь Жовква.
Он будет координировать свою деятельность с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и парламентом.
19 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла в Турции Андрея Сибиги.
Причины увольнения не указывались. Кто станет новым послом в Турции, пока неизвестно.
Фото: turkey.old.mfa.gov.ua