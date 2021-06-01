Андрій Сибіга, який до 19 травня був послом України в Туреччині, став новим заступником керівника Офісу президента.

Дипломат відповідатиме за питання зовнішньої політики та розвиток стратегічного партнерства.

Таким чином ОП здійснює трансформацію роботи своїх підрозділів з метою реалізації зовнішньополітичних рішень глави держави.

Окрім того, запроваджено посаду заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції. На цю нову посаду призначено Ігоря Жовкву.

Він координуватиме свою діяльність з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та парламентом.

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19 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла в Туреччині Андрія Сибіги.

Причини звільнення не вказувалися. Хто стане новим послом в Туреччині, поки невідомо.

Фото: turkey.old.mfa.gov.ua