Позиція незмінна: в МЗС пояснили, коли українська вода з’явиться в Криму

Україна не забезпечуватиме водою Кримський півострів, доки він окупований Росією.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Позиція України залишається незмінною. Дніпровська вода потече в деокупований Крим, – запевнив речник.

В МЗС переконані, що РФ має повністю усвідомлювати свою відповідальність як держава-окупант.

Більше того, проблема нестачі води в Криму загострилася і через масовану російську мілітаризацію півострова.

Відповідно, нові й нові військові бази РФ в Криму забиратимуть щораз більше водних ресурсів, зокрема, і в цивільного населення.

Олег Ніколенко також додав, що інавгураційний саміт Кримської платформи і стане майданчиком для обговорення невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань.

– Кінцевою метою зусиль України має стати повна деокупація українських територій – як Кримського півострова, так і окремих районів в Донецькій та Луганській областях, – зауважив речник МЗС.

Вода в окупованому Криму

Особливий режим економії води у Криму у місті Сімферополь та ще 39 населених пунктах було введено ще наприкінці серпня 2020 року.

За словами представників “міністерства житлово-комунального господарства” Криму на вирішення проблеми з резервного фонду (який наповнюється коштом платників податків РФ) було виділено близько $2,7 млн.

Використовуючи ці кошти, окупаційна влада планує проведення заходів зі скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тис. кубометрів на добу.