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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Верховная Рада соберется на несколько внеочередных заседаний до каникул

Верховна Рада

Верховная рада до конца нынешней сессии соберется еще на несколько внеочередных пленарных заседаний.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что по плану осталось две пленарные недели.

По мнению Стефанчука, будет не одно внеочередное заседание, а несколько. Согласно плану работы парламента, пятая сессия Верховной Рады завершится 23 июля.

Кроме того, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание после запланированного обсуждения новых законодательных инициатив.

Также внеочередное заседание народных депутатов Украины на этой неделе запланировано на четверг, 1 июля.

На повестке дня, в частности, законопроекты об увеличении численности Вооруженных сил Украины и пакет документов относительно оборонного сектора.

Помимо этого, на внеочередных заседаниях могут принять документы относительно возвращения чернобыльских льгот.

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Фото: Depositphotos

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