Рада установила порядок назначения членов Нацсовета и повысила им зарплаты

17 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект №4107 о внесении изменений в некоторые законодательные акты для обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (НСУТР).

Согласно закону, восстанавливается проведения конкурсов и полная лицензионная деятельность, а также растет оплата труда членов Нацсовета и работников аппарата.

Также документ совершенствует регуляцию порядка назначения и прекращения полномочий членов НСУТР, в частности с соблюдением гендерных принципов. Назначение членов Национального совета на вакантные должности на альтернативной основе будет выполнять Верховная Рада Украины.

Процедура назначения продлится в течение шести месяцев с даты окончания полномочий предыдущих должностных лиц. В то же время член аппарата будет продолжать выполнять свою работу, пока должность не займет другое лицо.

Также назначать членов НРУТР может президент Украины, а для отбора кандидатов можно создать специальную конкурсную комиссию.

Законопроект №4107 устанавливает требования к лицам, претендующим на должности членов Нацсовета, общественных объединений и творческих союзов. В частности кандидаты должны быть гражданами Украины, владеть на должном уровне национальным языком, проживать в стране минимум пять лет, а также иметь соответствующее образование.