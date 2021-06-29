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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Верховна Рада збереться на декілька позачергових засідань до канікул

Верховна Рада

Верховна рада до кінця нинішньої сесії  збереться ще на декілька позачергових пленарних засідань.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що за планом залишилося два пленарні тижні.

На думку Стефанчука, буде не одне позачергове засідання, а декілька. Згідно з планом роботи парламенту, п’ята сесія Верховної Ради завершиться 23 липня.

Крім того, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання після запланованого обговорення нових законодавчих ініціатив.

Також позачергове засідання народних депутатів України на цьому тижні заплановано на четвер, 1 липня.

На порядку денному, зокрема, законопроекти про збільшення чисельності Збройних сил України та пакет документів щодо оборонного сектора.

Окрім цього, на позачергових засіданнях можуть ухвалити документи щодо повернення чорнобильських пільг.

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Фото: Depositphotos

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