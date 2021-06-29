Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Защита критической инфраструктуры: закон прошел первое чтение

Верховна Рада

Народные депутаты 318 голосами на внеочередном заседании парламента 29 июня в первом чтении поддержали закон №5219 О критической инфраструктуре.

Он предусматривает создание условий для эффективной реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры.

Появление такого закона обусловлено ​​прежде всего необходимостью защиты систем, объектов и ресурсов, которые являются критически важными для функционирования общества, от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Законом предлагается создать Реестр объектов критической инфраструктуры, разработать паспорта безопасности на каждый такой объект, ввести институт регулятора, которым станет Национальная комиссия по вопросам защиты критической инфраструктуры.

Его реализация позволит повысить безопасность и устойчивость критической инфраструктуры к угрозам природного и техногенного характера, что в свою очередь будет способствовать защите жизнедеятельности граждан.

Законопроект зарегистрирован в парламенте 9 марта 2021 года.

Альтернативный законопроект 5219-1 от 18 марта, предложенный Кабмином, профильный комитет парламента рекомендовал отклонить.

Читайте
Верховная Рада соберется на несколько внеочередных заседаний до каникул

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка