Защита критической инфраструктуры: закон прошел первое чтение

Народные депутаты 318 голосами на внеочередном заседании парламента 29 июня в первом чтении поддержали закон №5219 О критической инфраструктуре.

Он предусматривает создание условий для эффективной реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры.

Появление такого закона обусловлено ​​прежде всего необходимостью защиты систем, объектов и ресурсов, которые являются критически важными для функционирования общества, от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Законом предлагается создать Реестр объектов критической инфраструктуры, разработать паспорта безопасности на каждый такой объект, ввести институт регулятора, которым станет Национальная комиссия по вопросам защиты критической инфраструктуры.

Его реализация позволит повысить безопасность и устойчивость критической инфраструктуры к угрозам природного и техногенного характера, что в свою очередь будет способствовать защите жизнедеятельности граждан.

Законопроект зарегистрирован в парламенте 9 марта 2021 года.

Альтернативный законопроект 5219-1 от 18 марта, предложенный Кабмином, профильный комитет парламента рекомендовал отклонить.