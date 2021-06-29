Захист критичної інфраструктури: закон пройшов перше читання

Народні депутати 318 голосами на позачерговому засіданні парламенту 29 червня у першому читанні підтримали закон №5219 Про критичну інфраструктуру.

Він передбачає створення умов для ефективної реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Необхідність появи такого закону зумовлена передусім необхідністю захисту систем, об’єктів і ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства, від збройної агресії Російської Федерації.

Законом пропонується створити Реєстр об’єктів критичної інфраструктури, розробити паспорти безпеки на кожний такий об’єкт, запровадити інститут регулятора, яким стане Національна комісія з питань захисту критичної інфраструктури.

Його реалізація дозволить підвищити безпеку та стійкість критичної інфраструктури до загроз природного та техногенного характеру, що своєю чергою сприятиме захисту життєдіяльності громадян.

Законопроект зареєстровано у парламенті 9 березня 2021 року.

Альтернативний законопроект 5219-1 від 18 березня, запропонований Кабміном, профільний комітет парламенту рекомендував відхилити.