В среду, 30 июня, в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады, во время которого народные избранники рассмотрят ряд вопросов в первом и втором чтении.

Среди них — законопроект №2621 о внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности, который определен президентом как неотложный (второе чтение).

На второе чтение вынесены также изменения в законодательство относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576), законодательные изменения по использованию световозвращающих элементов участниками дорожного движения (№2696). Кроме того, парламентарии рассмотрят внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола (№3908-1).

Целый блок законопроектов о получении среднего и высшего образования, а также финансовом обеспечении педагогов, вынесен на первое чтение.

В частности, два из них касаются введения базовой зарплаты педагогов на уровне трех минимальных заработных плат и доплаты за квалификацию и стаж, и два — дополнительного финансового обеспечения педагогических и научно-педагогических работников на период действия карантина.

Планируется создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в госпредприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении Национальной академии аграрных наук Украины. Для этого нардепы должны проголосовать за соответствующее постановление.

А еще должны переименовать несколько населенных пунктов в разных областях Украины и увеличить их пределы.

С января 2021 года должностные оклады бюджетников, в частности в сфере образования и науки, увеличились на 20%, а с июля, по плану, должны вырасти еще на 8,3%.

Месяц назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цель правительства — повысить минимальную зарплату учителей до средней зарплаты в стране.