Цель правительства Украины — повысить минимальную заработную плату учителей до средней зарплаты в стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме Украина 30. Образование и наука.

— В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но конечно наша цель — это не меньше, чем средняя зарплата по стране — минимальный базис для учителей, — заявил он.

С января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в частности сферы образования и науки, увеличились на 20%, а с июля, по плану, должны вырасти еще на 8,3%.

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Средняя зарплата в Украине

По состоянию на апрель, средняя заработная плата в Украине у штатного сотрудника предприятий или организаций составила 13 543 грн. Если сравнить с апрелем прошлого года, то она выросла на 29,8%.

В то же время по сравнению с мартом этого года размер зарплаты уменьшился на 0,5%. В Госстате заявили, что средняя зарплата в Украине сейчас в 2,3 раза выше, чем минимальная зарплата, которая составляет 6 тыс. грн.

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