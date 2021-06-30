У середу, 30 червня, о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради, під час якого народні обранці розглянуть низку питань у першому та другому читанні.

Серед них – законопроект №2621 про внесення змін до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності, який визначено президентом як невідкладний (друге читання).

На друге читання винесено також зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576), законодавчі зміни щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху (№2696).

Окрім того, парламентарі розглянуть внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (№3908-1).

Цілий блок законопроектів щодо здобуття середньої та вищої освіти, а також фінансового забезпечення педагогів, винесено на перше читання.

Зокрема, два з них стосуються запровадження базової зарплати педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за кваліфікацію та стаж, і два – додаткового фінансового забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників на період дії карантину.

Планується створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції на держпідприємствах, установах та організаціях, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України. Для цього нардепи мають проголосувати за відповідну постанову.

А ще мають перейменувати кілька населених пунктів у різних областях України та збільшити їхні межі.

З січня 2021 року посадові оклади бюджетників, зокрема у сфері освіти та науки, збільшилися на 20%, а з липня, за планом, мають зрости ще на 8,3%.

Місяць тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета уряду – підвищити мінімальну зарплату вчителів до середньої зарплати у країні.