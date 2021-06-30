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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Заседание Верховной Рады 30 июня: онлайн-трансляция

Верховная Рада

Очередное заседание Верховной Рады начнется в среду, 30 июня, в 10.00. На сайте Факты ICTV можно смотреть онлайн-трансляцию.

Прежде всего нардепы рассмотрят во втором чтении законопроект №2621, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности. Он определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Парламентарии должны также усилить ответственность за домашнее насилие и насилие по признаку пола, внеся соответствующие поправки в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В первом чтении Рада рассмотрит несколько законопроектов, касающихся образовательной отрасли, в частности повышения зарплат педагогов. Речь идет о введении базовой зарплаты педагогов на уровне трех минимальных заработных плат и доплаты за квалификацию и стаж.

В повестке дня — несколько проектов постановлений о переименовании девяти населенных пунктов в разных областях Украины, а также расширение и установление границ трех городов.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

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