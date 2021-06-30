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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Засідання Верховної Ради 30 червня: онлайн-трансляція

Верховная Рада

Чергове засідання Верховної Ради розпочнеться у середу, 30 червня, о 10.00. На сайті Факти ICTV можна дивитись онлайн-трансляцію.

Передусім нардепи розглянуть у другому читанні законопроект №2621, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності. Він визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

Парламентарі мають також посилити відповідальність за домашнє насильство та насильство за ознакою статі, внісши відповідні правки в Кодекс України про адміністративні правопорушення.

У першому читанні Рада розгляне кілька законопроектів, які стосуються освітньої галузі, зокрема підвищення зарплат педагогів. Йдеться про запровадження базової зарплати педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та доплати за кваліфікацію і стаж.

У порядку денному – кілька проектів постанов щодо перейменування дев’яти населених пунктів у різних областях України, а також розширення та встановлення меж трьох міст.

У другій половині дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

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