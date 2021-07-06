Пора привыкать к тому, что неустанная борьба с олигархами окончательно превратилась в тему №1 для власти на ближайшие полгода. Под всевидящим оком Банковой депутаты уже приняли в первом чтении основную законодательную инициативу в рамках этого процесса. Шума точно будет много. А вот будут ли реальные последствия для страны и тех, кого в Украине принято называть олигархами – вопрос открытый.

Олигархи реестровые

Ключевое место так называемой деолигархизации, по задумке Офиса президента, отводится законопроекту №5599, который так и называется — О предотвращении угроз национальной безопасности от олигархов. Название хорошее, текст никакой — говорят в оппозиции.

Но власть на эти замечания внимания особо не обращает, тем более когда сама фракция Слуга народа в кои-то веки самостоятельно обеспечила принятие законопроекта в первом чтении — аж 244 голоса за. Беспрецедентный случай.

Такой дисциплины монобольшинство не демонстрировало с самого момента своего создания в августе 2019 года. В этом нет ничего удивительного: на Банковой сразу дали понять, что голосование по законопроекту об олигархах для всей команды власти — ключевое и стратегическое.

Главное нововведение документа — создание реестра олигархов. В него будут попадать физлица, которые отвечают трем из четырех критериев:

являются бенефициарами компании-монополиста;

владеют активами на сумму более 2,27 млрд грн;

участвуют в политической жизни страны;

имеют влияние на СМИ.

Различные чиновники — от президента и до руководства местных администраций — будут обязаны подать “декларацию о контактах” в случае встречи или беседы с человеком из списка олигархов.

При этом оппозиционные депутаты положения законопроекта откровенно высмеяли. Особенно позабавил их пункт о декларировании контактов — какого рода встреч и связей он будет касаться, непонятно. В парламентском зале, столовой или в туалете легко можно будет встретиться с человеком из списка олигархов, и что тогда декларировать?

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Если говорить более серьезно, то в главном научно-экспертном управлении Рады выкатили к законопроекту целый список претензий, и вообще усомнились в его конституционности. Там указали, что документ значительно расширяет полномочия президента и СНБО, который призван формировать реестр олигархов.

Полномочия главы государства не предусматривают введения каких-то ограничений против отдельных категорий граждан Украины, подчеркнули юристы. Также в научно-экспертном управлении полагают, что круг лиц, которые могут попасть под действие закона, является слишком широким — “в десятки или, может, даже в сотни раз большим”, чем число тех, кого принято считать в Украине олигархами.

— Этот закон не о деолигархизации, а о монархизации страны, где Зеленский будет лично вешать на кого-то ярлык “олигарх”. Это создает огромные коррупционные риски. Потому что кто-то принесет чемодан денег, и он уже не олигарх, например. Или отдаст контроль над своим телеканалом — и уже тоже не олигарх. Это очень далеко от демократии и верховенства права. Или, может, он просто хочет на место каких-то “не своих” олигархов поставить своих, и взять под контроль медиа и крупный бизнес. Это плохая история, — возмущается нардеп от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в комментарии Фактам ICTV.

Инструмент СНБО

Что касается Совбеза, который, по задумке, и должен формировать реестр олигархов, то с начала 2021 года он вообще превратился в удобный инструмент показательных расправ в исполнении президента. Против кого на заседании Совета нацбезопасности санкции уже только ни вводили — и против контрабандистов, и воров в законе, и владельцев лицензий на добычу полезных ископаемых.

Останавливаться, как видим, не собираются. Причем Владимир Зеленский и сам не скрывает своего увлечения механизмом СНБО, даже анонсируя в шутку новые санкции – смотрите нас по пятницам.

Другое дело, что юридическая основа всех решений СНБО вызывает массу вопросов и может развалиться в любом суде. А если СНБО еще и будет решать, кто в стране олигарх, а кто — нет, иски точно будут, уверены эксперты.

— Любое попадание в реестр олигархов будет обжаловано как в украинских, так и международных судах. В принципе такие действия не очень хорошие с точки зрения привлечения инвестиций в Украину, — отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Дошло уже до того, что спикер парламента Дмитрий Разумков не постеснялся открыто заявить, что попробует переписать президентский законопроект ко второму чтению именно в части полномочий Совбеза.

Его идея — отобрать у СНБО функцию решать, кто олигарх, а кто — нет, чтобы хоть немного утихомирить обвинения в неконституционности документа. Хотя, может, Разумков как человек дальновидный и осторожный, и как член СНБО соответственно, просто не хочет брать на себя ответственность по определению олигархов.

В чем риски

Слуги народа на все претензии отвечают, что законопроект №5599 рамочный, для борьбы с олигархами будут приниматься еще дополнительные документы, и тоже все неточности в этом проекте планируют исправить при подготовке ко второму чтению.

— Это фундаментальный закон, там написаны базисные, общие вещи. Остальное уже дальше можно отдельными законами доделывать, дорабатывать. Дополнительно еще может быть 6-7 законопроектов. Тем более, это первое чтение. Ко второму чтению у коллег будет возможность внести свои предложения в виде поправок, — говорит в интервью Фактам ICTV глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Чего-чего, а поправок точно будет много, в этом можно не сомневаться. Но тут возникает логичный вопрос: а зачем эти все законодательные движения, если для борьбы с олигархами есть и действующие инструменты?

— Что мешает сегодня в правовом поле, при нынешнем законодательстве, нормально выстроить отношения с олигархами для того, чтобы они, условно говоря, работали в рамках закона и государственных интересов? Есть антимонопольный комитет, СБУ, СНБО, НАПК, Нацкомиссия по регулированию энергетики, кого только нет! Что мешает? — удивляется нардеп от партии Батьківщина Алексей Кучеренко.

Депутаты даже шутят: может, создать еще новый орган ББО — бюро по борьбе с олигархам и с миллиардным бюджетом.

Возникают вопросы и по поводу реальных последствий для тех, кто попадет в реестр олигархов. В проекте закона говорится о том, что они не смогут участвовать в большой приватизации и финансировать партии. Как-будто все, что им было нужно, украинские олигархи еще не приватизировали, а политикам когда-то давали деньги официально от своего имени. Смех да и только.

— Прямых угроз больших нет, но именно сам факт включения в реестр олигархов – это неприятная вещь, появляется токсичность. Это скорее будет влиять сугубо имиджево, — полагает политолог Владимир Фесенко.

И на Банковой, похоже, надеются именно на косвенные последствия от такой публичной токсичности. Министр юстиции Денис Малюська, например, одним из таких “неформальных” последствий принятия законопроекта называет фактический запрет доступа на международные рынки капитала для фигурантов олигархического списка.

Западные финучреждения просто не будут их кредитовать, чтобы не нести репутационных потерь.

— Статус олигарха показывает, что у тебя не все в порядке в отношениях с государством. Для партнеров и кредиторов это достаточно серьезные вещи, — говорит Александр Корниенко.

Свою часть такой сделки Офис президента собирается использовать по максимуму. Деолигархизацией теперь пропитаны все коммуникации власти, она должна обеспечить Владимиру Зеленскому и его партии рост рейтингов как минимум до зимы.

Политтехнологи говорят, что, с одной стороны, президент такими действиями бьет в цель. Общество у нас олигархов не любит, запрос на справедливость фиксируют все соцопросы, а Зеленский такой борьбой возвращается к победному для себя образу борца со старыми элитами.

— История хайпова, история пиарная, история об определенных манипуляциях с использованием слова справедливость, — констатирует Рейтерович.

Другое дело, что украинцы в большинстве своем не совсем понимают, кто такие олигархи, и считают ими всех людей, наделенных хоть какой-то властью и деньгами.

К тому же пшиком уже заканчивались другие обещания президента по установлению справедливости, как посадки весной, например. Если и деолигархизация закончится ничем, после такой мощной публичной артподготовки, когда про нее рассказывают из каждого утюга, на рейтинге это может сказаться уже и в другую сторону.