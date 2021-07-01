Нужны равные правила для всех: Зеленский о поддержке Радой закона об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за принятие в первом чтении закона об олигархах.

Глава государства убежден, что в стране должны быть прозрачные экономические отношения и одинаковые правила игры для всех.

— Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи — это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех, — написал он в Twitter.

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

1 июля во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах (О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни).

Его поддержали 275 народных депутатов. В документе прописано, кого предлагают называть олигархом и процедура внесения такого лица в специально созданный реестр.

Теперь законопроект должны подготовить ко второму чтению. По предложению президента, в случае принятия документа в целом он будет действовать 10 лет.