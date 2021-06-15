Кроме так называемого закона об олигархах, в Украине готовятся еще и другие законодательные инициативы для урегулирования этого вопроса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30.

По его словам, первый этап, который заключается в принятии закона о деолигархизацию — самый трудный.

— У нас есть понятный план. Это первый важный шаг — закон о деолигархизации. Дальше будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо пройти первый, самый сложный этап, — подчеркнул президент.

Шмыгаль на форуме

Кроме президента на Форуме выступили и чиновники, среди которых и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он рассказал о трех важнейших векторах институциональных изменений, которые правительство должно ввести для того, чтобы антикоррупционная реформа имела успех.

Среди них одним из ключевых новшеств является создание Бюро экономической безопасности, а о других векторах читайте в материале Фактов ICTV.