Час звикати до того, що невпинна боротьба з олігархами остаточно перетворилася на тему №1 для влади на найближчі півроку. Під всевидячим оком Банкової депутати вже ухвалили у першому читанні основну законодавчу ініціативу у межах цього процесу. Шуму точно буде багато. А ось чи будуть реальні наслідки для країни та тих, кого в Україні заведено називати олігархами – питання відкрите.

Олігархи реєстрові

Ключове місце так званої деолігархізації, за задумом Офісу президента, відводиться законопроекту №5599, який так і називається – Про запобігання загроз національній безпеці від олігархів. Назва гарна, текст ніякий – кажуть в опозиції.

Але влада на ці зауваження уваги особливо не звертає, тим більше коли сама фракція Слуга народу вряди-годи самостійно забезпечила ухвалення законопроекту в першому читанні – аж 244 голоси за. Безпрецедентний випадок.

Такої дисципліни монобільшість не демонструвала від самого моменту свого створення у серпні 2019 року. У цьому немає нічого дивного: на Банковій відразу дали зрозуміти, що голосування щодо законопроекту про олігархів для всієї владної команди – ключове та стратегічне.

Головне нововведення документа – створення реєстру олігархів. До нього будуть потрапляти фізособи, які відповідають трьом із чотирьох критеріїв:

є бенефіціарами компанії-монополіста;

володіють активами на суму понад 2,27 млрд грн;

беруть участь в політичному житті країни;

мають вплив на ЗМІ.

Різні чиновники – від президента і до керівництва місцевих адміністрацій – будуть зобов’язані подати “декларацію про контакти” у разі зустрічі або розмови із людиною зі списку олігархів.

Водночас опозиційні депутати положення законопроекту відверто висміяли. Особливо потішив їх пункт про декларування контактів – якого типу зустрічей і зв’язків він буде стосуватися, незрозуміло. У парламентській залі, їдальні або в туалеті легко можна буде зустрітися з людиною зі списку олігархів, і що тоді декларувати?

Читайте РНБО може не внести до списку олігархів жодної людини

Якщо говорити більш серйозно, то в головному науково-експертному управлінні Ради викотили до законопроекту цілий список претензій і взагалі засумнівалися в його конституційності. Там зазначили, що документ значно розширює повноваження президента і РНБО, яка покликана формувати реєстр олігархів.

Повноваження глави держави не передбачають запровадження якихось обмежень проти окремих категорій громадян України, підкреслили юристи. Також в науково-експертному управлінні вважають, що коло осіб, які можуть потрапити під дію закону, є занадто широким – “у десятки або, може, навіть в сотні разів більшим”, аніж число тих, кого заведено вважати в Україні олігархами.

– Цей закон не про деолігархізацію, а про монархізацію країни, де Зеленський буде особисто вішати на когось ярлик “олігарх”. Це створює величезні корупційні ризики. Тому що хтось принесе валізу грошей, і він вже не олігарх, наприклад. Або віддасть контроль над своїм телеканалом – і вже теж не олігарх. Це дуже далеко від демократії та верховенства права. Або, може, він просто хоче на місце якихось “не своїх” олігархів поставити своїх, і взяти під контроль медіа та великий бізнес. Це погана історія, – обурюється нардеп від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко в коментарі Фактам ICTV.

Інструмент РНБО

Що стосується Радбезу, який за задумом і повинен формувати реєстр олігархів, то з початку 2021 року він взагалі перетворився на зручний інструмент показових розправ у виконанні президента. Проти кого на засіданні Ради нацбезпеки санкції вже тільки не запроваджували – і проти контрабандистів, і злодіїв в законі, і власників ліцензій на видобуток корисних копалин.

Зупинятися, як бачимо, не збираються. Володимир Зеленський і сам не приховує свого захоплення механізмом РНБО, навіть анонсуючи жартома нові санкції – дивіться нас щоп’ятниці.

Інша справа, що юридична основа всіх рішень РНБО викликає масу запитань і може розвалитися в будь-якому суді. А якщо РНБО ще й буде вирішувати, хто в країні олігарх, а хто ні, позови точно будуть, впевнені експерти.

– Будь-яке потрапляння до реєстру олігархів буде оскаржене як в українських, так і міжнародних судах. В принципі такі дії є не дуже добрими з точки зору залучення інвестицій в Україну, – зазначає політолог Ігор Рейтерович.

Дійшло вже до того, що спікер парламенту Дмитро Разумков не посоромився відкрито заявити, що спробує переписати президентський законопроект до другого читання саме в частині повноважень Радбезу.

Його ідея – відібрати у РНБО функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні, щоб хоч трохи втихомирити звинувачення в неконституційності документа. Хоча, можливо Разумков як людина далекоглядна та обережна, і як член РНБО відповідно, просто не хоче брати на себе відповідальність за визначення олігархів.

У чому ризики

Слуги народу на всі претензії відповідають, що законопроект №5599 рамковий, для боротьби з олігархами будуть ухвалювати ще додаткові документи. Всі неточності в цьому проекті планують виправити під час підготовки до другого читання.

– Це фундаментальний закон, там написані базові, загальні речі. Інше вже далі можна окремими законами доробляти, допрацьовувати. Додатково ще може бути 6-7 законопроектів. Тим більше, це перше читання. До другого читання у колег буде можливість внести свої пропозиції у вигляді поправок, – говорить в інтерв’ю Фактам ICTV глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Чого-чого, а поправок точно буде багато, в цьому можна не сумніватися. Але тут виникає логічне запитання: а навіщо ці всі законодавчі рухи, якщо для боротьби з олігархами є й наявні інструменти?

– Що заважає сьогодні в правовому полі, за нинішнього законодавства, нормально вибудувати відносини з олігархами, для того щоб вони, умовно кажучи, працювали в рамках закону і державних інтересів? Є антимонопольний комітет, СБУ, РНБО, НАЗК, Нацкомісія з регулювання енергетики, кого тільки немає! Що заважає? – дивується нардеп від партії Батьківщина Олексій Кучеренко.

Депутати навіть жартують: може, створити ще новий орган ББО – бюро для боротьби з олігархами із мільярдним бюджетом.

Виникають запитання і щодо реальних наслідків для тих, хто потрапить до реєстру олігархів. У проекті закону йдеться про те, що вони не зможуть брати участь у великій приватизації і фінансувати партії. Начебто все, що їм було потрібно, українські олігархи ще не приватизували, а політикам колись давали гроші офіційно від свого імені. Сміх та й годі.

– Прямих погроз великих немає, але саме сам факт внесення до реєстру олігархів – це неприємна річ, з’являється токсичність. Це скоріше буде впливати суто іміджево, – вважає політолог Володимир Фесенко.

І на Банковій, схоже, сподіваються саме на непрямі наслідки від такої публічної токсичності. Міністр юстиції Денис Малюська, наприклад, одним з таких “неформальних” наслідків ухвалення законопроекту називає фактичну заборону доступу на міжнародні ринки капіталу для фігурантів олігархічного списку.

Західні фінустанови просто не будуть їх кредитувати, щоб не зазнати репутаційних втрат.

– Статус олігарха показує, що у тебе не все гаразд у відносинах з державою. Для партнерів і кредиторів це досить серйозні речі, – каже Олександр Корнієнко.

Свою частину такої угоди Офіс президента збирається використовувати максимально. Деолігархізацією тепер просякнуті всі комунікації влади, вона повинна забезпечити Володимиру Зеленському та його партії зростання рейтингів як мінімум до зими.

Політтехнологи кажуть, що з одного боку – президент такими діями б’є в ціль. Суспільство у нас олігархів не любить, запит на справедливість фіксують всі соцопитування, а Зеленський такою боротьбою повертається до переможного для себе образу борця зі старими елітами.

– Історія хайпова, історія піарна, історія про певні маніпуляції з використанням слова справедливість, – констатує Рейтерович.

Інша справа, що українці в більшості не зовсім розуміють, хто такі олігархи, і вважають ними всіх людей, наділених хоч якоюсь владою і грошима.

До того ж пшиком вже закінчувалися інші обіцянки президента щодо встановлення справедливості, як посадки навесні, наприклад. Якщо і деолігархізація закінчиться нічим, після такої потужної публічної артпідготовки, коли про неї розповідають з кожної праски, на рейтингу це може позначитися вже і в іншу сторону.