Украина инициирует консультации с Германией и Еврокомиссией по Северному потоку-2

Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он в очередной раз подчеркнул, что газопровод Северный поток-2 угрожает безопасности Украины.

Министерство иностранных дел уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Проект Северный поток-2 (Nord Stream 2 AG) — это магистральный газопровод, который строится из России в Германию по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении строительства труб первой нитки Северного потока-2.

Полностью строительство Северного потока-2 планируется завершить к концу лета: когда начнутся первые поставки, будет зависеть от немецкого регулятора.

Многие страны Евросоюза поддерживают строительство газопровода, поскольку это позволит снизить цену на пользование газом.

Украина и ряд стран Центральной Европы выступают против, поскольку это может вызвать дополнительные политические, военные и энергетические угрозы.

100% акций Nord Stream 2 AG принадлежат российскому Газпрому.