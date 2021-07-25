Лишение украинского гражданства за российский паспорт: в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение паспорта Российской Федерации.

Сейчас текст законодательной инициативы пока опубликовали. Известно, что жителей Украины будут лишать гражданства только в случае, если они добровольно получат паспорт страны-агрессора.

Законопроект передали на рассмотрение руководству. Инициаторы документа — депутаты Оксана Савчук, Наталия Пипа и Николай Княжицкий.

Накануне на заседании СНБО рассмотрели государственную политику в сфере гражданства. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, народные депутаты будут обязаны указывать в специальной графе декларации наличие гражданства других стран или вида на жительство.

Данилов отметил, что такие декларации, которые заполняют в соответствии с законом о предотвращении коррупции, ежегодно подают около миллиона украинцев.