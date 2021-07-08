Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской областей продолжается массовая раздача российских паспортов. А именно 630 тыс. документов уже розданы, а также подані заявления со стороны тех людей, которые там живут.

Данилов сравнил процесс паспортизации российскими властями с действиями фашистской Германии.

— Сегодня фактически это гетто. Там они загородили их. С одной стороны, они держат границу, с другой — они сделали себе границу, как концлагерь сделала себе Россия для жителей Донецкой и Луганской области, — сказал секретарь СНБО в интервью 24 каналу.

Алексей Данилов добавил, что Украина не может повлиять на ситуацию напрямую. Он отметил, что в минских соглашениях не идет речь о выдаче удостоверений личности жителям Донецкой и Луганской областей.

— Они выдают эти документы, как Гитлер нападал, он аусвайсы выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение. К большому сожалению, мы не можем на это влиять непосредственно напрямую,- сказал Данилов.

Об организации выборов на Донбассе он также высказался однозначно.

— Они говорят, что надо проводить выборы. А кто будет выбирать? Он, гражданин страны, которой будет считаться, когда он пойдет на выборы по украинским законам. Тогда ему надо сдать этот аусвайс и сказать: Я гражданин Украины. Тогда так, — заявил Данилов.

По его словам, паспорта на Донбассе — это дополнительные голоса на выборах президента РФ.

— Для этого это делает Путин? Еще раз подчеркну — дополнительно себе взять 500 тыс. голосов на выборах в Госдуму, которые будут в сентябре, это их некое использование. Тогда у меня вопрос — где же это общество, которое постоянно рассказывает, что мы не совсем вежливо ведем себя по каким-то вопросам Евросоюза, — добавил Данилов.

Он также предоставил прогноз относительно тех украинцев на Донбассе, которые захотят сдать паспорта РФ.

— Сдадут. Обратный процесс будет обязательно. Не было в истории ни разу, чтобы не было обратного процесса. Он обязательно будет. Такова природа, — сказал секретарь СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятность создания нового формата для урегулирования ситуации на Донбассе и привлечение к нему США.

Фото: СНБО