В декларациях появится графа о гражданстве других стран — Данилов

Второй вопрос, который рассматривался на заседании СНБО 16 июля, касался координации государственной политики в сфере гражданства.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Принято решение, что в декларациях, которые заполняют граждане согласно закону о предотвращении коррупции, будет добавлено графу о том, имеют ли эти люди гражданство других стран или вид на жительство. Это будет обязательно, — объяснил он.

По его словам, в Украине такие декларации подают ежегодно около миллиона граждан.

Если Верховная Рада примет закон об олигархах, они также должны заполнить эту декларацию, добавил Данилов.

Еще в апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что согласно новому законопроекту, государственным чиновникам не позволят двойное гражданство.

По его словам, людей, которые будут претендовать на государственную должность, будут тщательно проверять на гражданство.