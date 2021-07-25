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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Позбавлення українського громадянства за російський паспорт: у Раду внесли законопроект

Позбавлення українського громадянства за російський паспорт: у Раду внесли законопроект

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання паспорта Російської Федерації.

Наразі текст законодавчої ініціативи поки опублікували. Відомо, що жителів України позбавлятимуть громадянства лише у разі, якщо вони добровільно отримуватимуть паспорт країни-агресора.

Законопроект передали на розгляд керівництву. Ініціатори документу – депутати Оксана Савчук, Наталія Піпа та Микола Княжицький.

Напередодні на засіданні РНБО розглянули державну політику у сфері громадянства. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, народні депутати будуть зобов’язані вказувати у спеціальній графі декларації наявність громадянства інших держав чи посвідки на проживання.

Данілов зазначив, що такі декларації, які заповнюють згідно з законом про запобігання корупції, щорічно подають близько мільйона українців.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Держприкордонслужба

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