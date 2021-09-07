10 сентября в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству выступит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом во время согласительного совета 7 сентября сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Предложение выступить министру на заседании парламента озвучили народные избранники от Слуги народа.

В комментарии журналистам первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко пояснил, что Дмитрия Кулебу хотят заслушать потому, что за время парламентских каникул произошло много событий на международном уровне.

– Это и Крымская платформа, и визит украинской делегации в США. Поэтому мы хотим понять, есть ли к нам какие-то пожелания как к депутатскому корпусу, нужно ли нам принимать какие-то законодательные акты или постановления, — отметил он.

Саммит Крымская платформа состоялся в Украине 23 августа.

В страну прибыли участники из 46 стран, чтобы обсудить вопросы международной политики непризнания, усиления санкционной политики против агрессора, безопасности и свободы судоходства или навигации, защиты прав человека, восстановления прав коренного крымскотатарского народа, решения экономических и экологических проблем.

По итогам саммита страны-участницы подписали открытую декларацию.

Через неделю после этого, 31 августа, украинская делегация отбыла в США с рабочим визитом.

1 сентября в Белом доме состоялась встреча президентов Украины и США.