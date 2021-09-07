10 вересня у Верховній Раді під час години запитань до уряду виступить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це під час погоджувальної ради 7 вересня повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Пропозицію виступити міністру на засіданні парламенту озвучили народні обранці від Слуги народу.

У коментарі журналістам перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко пояснив, що Дмитра Кулебу хочуть заслухати тому, що за час парламентських канікул сталось багато подій на міжнародному рівні.

– Це і Кримська платформа, і візит української делегації до США. Тому ми хочемо зрозуміти, чи є до нас якісь побажання як до депутатського корпусу, чи потрібно нам ухвалювати якісь законодавчі акти або постанови, – зазначив він.

Саміт Кримська платформа відбувся в Україні 23 серпня.

До країни прибули учасники з 46 країн, щоб обговорити питання міжнародної політики невизнання, посилення санкційної політики проти агресора, безпеки й свободи судноплавства або навігації, захисту прав людини, відновлення прав корінного кримськотатарського народу, вирішення економічних та екологічних проблем.

За підсумками саміту країни-учасниці підписали відкриту декларацію.

За тиждень після цього, 31 серпня, українська делегація відбула до США із робочим візитом.

1 вересня в Білому домі відбулась зустріч президентів України та США.