Украина не может стать членом НАТО только из-за желания — Волкер

Украина не может стать членом НАТО лишь из-за желания присоединиться к Альянсу. Сейчас нужен серьезный разговор Киева, США и Германии о том, что нужно сделать для членства в НАТО.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV на полях форума YES Brainstorming высказал экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

— Я думаю, что НАТО не может пригласить к членству Украину только потому, что Украина хочет этого. Лидеры США и Германии серьезно говорят о том, как Украина может интегрироваться в другую часть Европы. Сейчас, я думаю, мы имеем общий подход в этом направлении, — сказал он.

Волкер добавил, что для членства в НАТО нужно идти в соответствии с текущим планом, то есть продолжать реформы, как ранее неоднократно заявляли в США. По его словам, нужен серьезный разговор США, Украины и Германии о том, что нужно сделать для присоединения к Альянсу.

— В НАТО у нас есть технологический цикл, поэтому когда мы говорим, что Украина может стать членом Альянса, мы говорим о следующих шагах в соответствии с текущим планом. И знаем, что вы можете получить членство в Альянсе. Поэтому мы должны исходить из этого. Мы должны начать серьезный разговор — США, Украина и, возможно, Германия также. Разговор о том, что Украина должна сделать, чтобы получить членство, и что должно сделать НАТО, — заявил он.

Волкер также выразил надежду, что после визита Зеленского в Вашингтон Украина и США начнут обсуждение касательно дополнительных возможностей для приближения членства в НАТО.

Он также добавил, что Украина показала прогресс за последние семь лет, но МВФ, США и Евросоюз настаивают на продолжении этого прогресса.

— Я думаю, что Зеленский был прав о том, что много было сделано со времен Майдана, за семь лет. Многое было сделано. Но я думаю, что МВФ, США и ЕС хотят, чтобы было сделано больше. Иногда мы застреваем говоря о том, чего не произошло. И нам нужно тратить больше времени на разговоры о том, куда мы идем, — резюмировал Волкер.

Напомним, по итогам встречи Зеленского и Байдена 1 сентября стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.

В ней среди прочего есть пункт о подготовке Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности, в частности кибербезопасности, обмена разведывательной информацией и противодействия российской агрессии.