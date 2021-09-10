Україна не може стати членом НАТО тільки через бажання – Волкер

Україна не може стати членом НАТО лише через бажання приєднатися до Альянсу. Зараз потрібна серйозна розмова Києва, США і Німеччини про те, що потрібно зробити для членства в НАТО.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV на полях форуму YES Brainstorming висловив екс-спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

– Я думаю, що НАТО не може запросити до членства України тільки тому, що Україна хоче цього. Лідери США і Німеччини серйозно говорять про те, як Україна може інтегруватися в іншу частину Європи. Зараз, я думаю, ми маємо спільний підхід у цьому напрямку, – сказав він.

Волкер додав, що для членства в НАТО потрібно йти відповідно до поточного плану, тобто продовжувати реформи, як раніше неодноразово заявляли в США. За його словами, потрібна серйозна розмова США, України та Німеччини про те, що потрібно зробити для приєднання до Альянсу.

– У НАТО у нас є технологічний цикл, тому коли ми говоримо, що Україна може стати членом Альянсу, ми говоримо про наступні кроки відповідно до поточного плану. І знаємо, що ви можете отримати членство в Альянсі. Тому ми повинні виходити з цього. Ми повинні почати серйозну розмову – США, Україна і, можливо, Німеччина також. Розмову про те, що Україна повинна зробити, щоб отримати членство, і що має зробити НАТО, – заявив він.

Волкер також висловив надію, що після візиту Зеленського у Вашингтон Україна та США почнуть обговорення щодо додаткових можливостей для наближення членства в НАТО.

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Він також додав, що Україна показала прогрес за останні сім років, але МВФ, США і Євросоюз наполягають на продовженні цього прогресу.

– Я думаю, що Зеленський мав рацію про те, що багато було зроблено з часів Майдану, за сім років. Багато що було зроблено. Але я думаю, що МВФ, США і ЄС хочуть, щоб було зроблено більше. Іноді ми застрягаємо кажучи про те, чого не сталося. І нам потрібно витрачати більше часу на розмови про те, куди ми йдемо, – резюмував Волкер.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі Зеленського та Байдена 1 вересня сторони оприлюднили спільну заяву про стратегічне партнерство України та США.

У ній серед іншого є пункт про підготовку Стратегічного оборонного рамкової угоди, яка створює основу для посилення співпраці України та США у сфері оборони та безпеки, зокрема кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією і протидії російській агресії.