Палата представителей США одобрила поправки в бюджет с санкциями против СП-2

Палата представителей Конгресса США приняла поправки к оборонному бюджету, которые предусматривают обязательное введение санкций против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству российского газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

— Мы продолжаем убеждать администрацию США, что именно из соображений национальной безопасности Штатов, Европы, Украины, всего свободного мира, нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги, — объяснил он.

Кроме того, принятые поправки не позволяют освобождать от санкций под различными предлогами, в том числе под предлогом национальной безопасности. Именно этим механизмом воспользовалась администрация президента Джо Байдена, когда в этом году отказалась от санкций против газопровода.

Юрий Витренко добавил, что после того, как позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США, теперь соответствующее решение должен принять Сенат — верхняя палата Конгресса США.

10 сентября стало известно, что российский газопровод Северный поток-2 полностью достроили. 13 сентября в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщили, что получили все документы на сертификацию газопровода как независимого газотранспортного оператора.

Их рассмотрение может растянуться на четыре месяца. Со своей стороны госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт на встрече с советником министра энергетики Украины Еленой Зеркаль заверил, что Северный поток-2 не запустят в эксплуатацию до конца сертификации.

Со своей стороны Юрий Витренко уже заявлял, что санкции Соединенных Штатов Америки еще могут заблокировать работу российского газопровода Северный поток-2. По его мнению, европейские компании не будут покупать газ, если США введут ограничения против газопровода.