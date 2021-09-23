Палата представників США схвалила поправки до бюджету із санкціями проти ПП-2

Палата представників Конгресу США ухвалила поправки до оборонного бюджету, які передбачають обов’язкове запровадження санкцій проти всіх осіб та компаній, що причетні до діяльності та будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Про це повідомив глава Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що саме з міркувань національної безпеки Штатів, Європи, України, всього вільного світу, потрібно терміново накласти ці санкції. Є позитивні зрушення, – пояснив він.

Крім того, ухвалені поправки не дозволяють звільняти від санкцій під різними приводами, зокрема під приводом національної безпеки. Саме цим механізмом скористалася адміністрація президента Джо Байдена, коли цьогоріч відмовилася від санкцій проти газопроводу.

Юрій Вітренко додав, що після того, як позицію України підтримала палата представників Конгресу США, тепер відповідне рішення має ухвалити Сенат – верхня палата Конгресу США.

10 вересня стало відомо, що російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували. 13 вересня у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомили, що отримали всі документи на сертифікацію газопроводу як незалежного газотранспортного оператора.

Їх розгляд може розтягнутися на чотири місяці. Зі свого боку держсекретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт на зустрічі з радником міністра енергетики України Оленою Зеркаль запевнив, що Північний потік-2 не запустять в експлуатацію до завершення сертифікації.

Зі свого боку Юрій Вітренко вже заявляв, що санкції Сполучених Штатів Америки ще можуть заблокувати роботу російського газопроводу Північний потік-2. На його думку, європейські компанії не купуватимуть газ, якщо США запровадять обмеження проти газопроводу.