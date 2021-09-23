Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков любить жартувати, що про свою відставку чує вже понад рік. Але зараз звільнення глави парламенту реальне як ніколи. Причому перший номер партійного списку Слуги народу потрапив у немилість якраз до своєї ж політичної сили.

Особлива позиція і самостійні ігри Разумкова давно дратували Банкову, але тепер вони заважають головному піар-проекту влади на поточний політичний сезон – законопроекту про олігархів. Тому цілком можливі кардинальні рішення.

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Слуга народу наполягає на якнайшвидшому розгляді закону про олігархів у другому читанні.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила – законопроект порушує права людини і попросила направити його на аналіз до Венеціанської комісії, що і зробив спікер.

Водночас фракція Слуга народу вважає це передчасним.

По-перше, фракція звернула увагу, що перед другим читанням проект закону сильно зміниться, тож нема чого кудись відправляти застарілий текст.

По-друге, останніми тижнями влада на чолі з Володимиром Зеленським притримувалась позиції “не вчіть нас жити і боротися з корупцією” в спілкуванні з західними партнерами. За таких умов гальмування важливого для Банкової проекту, та ще й за допомогою західних інститутів, тільки заохотить провладних депутатів.

До ініціативи Зеленського, яка передбачає створення в країні реєстру олігархів, подали 1271 правку. Але профільний Комітет з питань нацбезпеки врахував тільки 60 з них.

Більшість правок стосувалася передачі від РНБО функції встановлювати, хто в нас у країні олігарх. Але якраз цю норму на засіданні комітету змінювати відмовилися, тобто спроби запобігти узурпації повноважень у руках РНБО виявилися марними.

Для Радбезу тільки додали обов’язок викликати потенційних олігархів на своє засідання, на якому пред’являти аргументи, чому людину відносять до олігархів, і розглянути її заперечення. Виходить вже не РНБО, а новий суд якийсь.

Також до тексту законопроекту доданий новий суб’єкт, який підлягає контролю з боку компетентних органів, – представник олігарха: особа, яка проводить зустрічі (бесіди) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха.

Декларації про контакти з олігархами потрібно буде подати протягом 14 днів з дня введення закону в дію.

У такому вигляді слуги народу хочуть голосувати за законопроект вже 23 вересня. Але проти цього – спікер парламенту Разумков.

Чорна мітка

Голова Ради нагадав про норму регламенту парламенту, згідно з якою нардепи повинні бути ознайомлені з законопроектом і супровідними документами не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду в другому читанні.

Водночас профільний комітет погодив текст законопроекту про олігархів з поправками тільки 17 вересня, ще й авторів тих самих правок на своє засідання взагалі не покликав.

Але в Слузі народу звертати увагу на такі дрібниці як регламент, схоже, не мають наміру.

Там взагалі вимагають розглядати законопроект про олігархів за спеціальною процедурою, в рамках якої у депутатів не буде можливості підняти в залі їхні відхилені правки. Тобто 1200 правок комітет відхилив, і всім про них варто забути. Так можна вкоренити дуже небезпечний прецедент.

Що стосується опозиційності Разумкова, то якщо раніше в Слузі народу її намагалися не помічати і коментувати обтічно, то зараз конфлікт всередині партії влади вирвався у відкриту площину.

Глава фракції монобільшості Давид Арахамія прямо звинуватив Разумкова в спробі збити законопроект про олігархів.

Спікер відповів заявами про політичний тиск, зсилаючись, наприклад, на те, що йому несподівано змінили держохорону, поки він перебуває на лікарняному. Дійшло до того, що прямо в телеефірі посварилися Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук, який давно мітить у крісло рівнем вище.

– Я тільки хочу один акцент поставити: спікера не вибирають, спікера делегують. Монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це треба завжди пам’ятати, – видав Арахамія щось на кшталт чорної мітки.

Більш прозорий натяк на швидку відставку вже й уявити складно. Але Разумков продовжує гнути свою лінію і сам активно показує зуби у відповідь на спроби його змістити.

Він звернувся до слідчих органів із проханням перевірити інформацію про те, що нібито за голос на користь його відставки дають по $50-100 тис. І прямо попросив колег припинити пов’язувати його з олігархами, тому що так можна в підсумку вийти на самого себе. Такий собі алаверди Арахамії.

Ось тільки “слуги” через голову Разумкова таки внесли до порядку денного на тиждень 21-24 вересня законопроект про олігархів. Експерти бачать у цьому довгограючі наслідки.

– Пам’ятається, останньою ґвалтувала регламент Верховної Ради ще Партія регіонів. Чим це для них – і для країни – закінчилося, всім прекрасно відомо. Тому “слуги” нічого нового не вигадали. А своїми останніми діями ще більше прискорили процеси деінституціоналізації і, як це не дивно, наблизили дострокові вибори. Причому як президентські, так і парламентські, – вважає політолог Ігор Рейтерович.

Поки ж конфлікт з Разумковим у Слузі народу називають складною виробничою ситуацією, а дії спікера – некомандними.

Хоча той же глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко на пряме запитання про перспективи відставки Разумкова відповів – усяке може бути.

Дуже схоже на те, що голоси за відставку норовливого спікера таки збирають, але змістити його буде все ж не так просто. На Разумкова орієнтується низка депутатів Слуги народу, тобто можливий розкол всередині фракції.

– Якщо складеться так, що спікер протистоятиме пропрезидентській фракції, його звинуватять у підіграванні олігархам і на хайп терміново піднімуть питання про заміну. Зараз формується запас голосів, якими можна буде компенсувати голоси слуг народу, які не на ту кнопку натиснуть, – припускає політолог Ігор Попов.

Ось тільки, якщо Разумкова все ж відправлять у відставку, він залишиться депутатом і зможе почати розвивати власний проект, вільно чи мимоволі розвалюючи монобільшість. А такі обставини Банковій точно не потрібні.

Особливо напередодні голосування за бюджет. З іншого боку, в бюджеті якраз можна знайти мотивацію для опозиційних партій голосувати за відставку Разумкова. Вже що-що, а задовольняти депутатські забаганки за допомогою бюджету в нас уміють.