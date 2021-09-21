Украинцы не верят в эффективность закона о деолигархизации — опрос

Согласно исследованию Gradus Research, респонденты считают первоочередной для украинской властей не деолигархизацию, а такие проблемы, как борьба с коррупцией (46%), прекращение военных действий на Донбассе (40%) и контроль за ростом тарифов на газ и отопление (36%).

Вопрос деолигархизации признали приоритетным лишь 17% респондентов. По мнению украинцев, прежде всего для борьбы с коррупцией на национальном уровне необходимо усилить уголовную ответственность государственных служащих за факты коррупции (22%), доводить коррупционные дела до суда и приговора (21%) и искоренить коррупцию в судебной системе (14%).

В то же время только 5% опрошенных заявили, что законопроект о деолигархизации может уменьшить уровень коррупции в Украине.

Почти треть украинцев (28%) не верят в эффективность этого закона и считают, что он ни к чему не приведет, поскольку имеет декларативный характер.

Еще 15% опрошенных считают, что основным результатом закона о деолигархизации, в случае его принятия, станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов. По мнению 10% украинцев благодаря этому закону власть получит инструмент влияния на крупный бизнес.

Законопроект №5599 О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Его автором является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №5599 об олигархах в первом чтении. Его поддержали 275 народных депутатов: представители фракций Слуга народа, Возрождения и частично депутаты от группы За будущее.

На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты. В парламентском комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

Согласно положениям законопроекта, решение о внесении того или иного лица в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А они, соответственно, будут утверждаться указами президента Украины.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. По ее словам, результаты проведенного анализа показали несоответствие положений документа конституционным нормам. Кроме того, закон нарушает права и свободы человека.

В связи с этим она написала открытое письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) для экспертного заключения Венецианской комиссии.

16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины на рассмотрение законопроекта №5599 о так называемых олигархах.

Несмотря на это, 17 сентября Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №5599 о деолигархизации.