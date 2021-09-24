Экс-командиру Беркута объявлено подозрение в организации теракта на Майдане

Следователи установили, что бывший командир батальона особого назначения Беркут в Харьковской области, выполняя преступный приказ тогдашнего руководства МВД, организовал террористический акт во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года.

По его приказу бойцы Беркута применили против митингующих специальные средства и огнестрельное оружие.

В результате преступных действий были убиты трое участников Революции достоинства, 14 — получили тяжкие телесные повреждения, 59 — средней тяжести и 123 — легкие.

Экс-командиру Беркута объявлено подозрение по нескольким статьям: выполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, организация теракта, воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленные убийства и законченные покушения на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

В этом деле к уголовной ответственности уже привлечены несколько бывших руководителей органов внутренних дел, в частности экс-министр внутренних дел, его заместитель, руководство ГУМВД Украины в Киеве и исполнители из Беркута.

Досудебным расследованием этих дел занимается ГБР.

20 сентября силовики задержали бывшего сотрудника МВД времен Виктора Януковича. Его также обвиняют в организации теракта и убийствах митингующих во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

Экс-чиновнику управления общественной безопасности в Киеве объявили подозрение еще в начале сентября, он скрывался от следствия.