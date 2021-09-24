Слідчі встановили, що колишній командир батальйону особливого призначення Беркут у Харківській області, виконуючи злочинний наказ тодішнього керівництва МВС, організував терористичний акт під час акцій протесту в центрі Києва у лютому 2014 року.

За його наказом бійці Беркута застосували проти мітингувальників спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Внаслідок злочинних дій було вбито трьох учасників Революції гідності, 14 – зазнали тяжких тілесних ушкоджень, 59 – середньої тяжкості та 123 – легкі.

Екс-командиру Беркута оголошено підозру за кількома статтями –виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, організація теракту, перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства та закінчені замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

У цій справі до кримінальної відповідальності вже притягнуто кількох колишніх керівників органів внутрішніх справ, зокрема екс-міністра внутрішніх справ, його заступника, керівництво ГУ МВС України у Києві та виконавців з Беркута.

Досудовим розслідуванням цих справ займається ДБР.

20 вересня силовики затримали колишнього співробітника МВС часів Віктора Януковича. Його також звинувачують в організації теракту і вбивствах мітингувальників під час подій на Майдані у лютому 2014 року.

Екс-чиновнику управління громадської безпеки в Києві оголосили підозру ще на початку вересня, він переховувався від слідства.