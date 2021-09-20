Скрывался от следствия: задержали экс-сотрудника МВД времен Януковича

Силовики задержали бывшего сотрудника МВД времен Виктора Януковича, который во время событий на Майдане в феврале 2014 года организовал теракт и убийство митингующих, а с начала сентября скрывался от следствия — с момента объявления подозрения.

Поэтому экс-чиновника управления общественной безопасности в Киеве объявили в розыск.

Следователи установили, что в 2014-м подозреваемый, выполняя преступный приказ руководства, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Радуе организовал террористический акт и убийство митингующих.

Речь идет о гибели трех человек, тяжких телесных повреждениях 14 человек и повреждениях средней тяжести — 59 участников протестов.

Ему инкриминируют организацию террористического акта, незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

То есть подозрение объявлено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит ГБР.

В начале сентября 2021 года ОГ направил в суд дело бывшего военнослужащего спецотряда Омега, которого обвиняют в стрельбе по участникам акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

По данным следователей, эск-военный действовал вместе с бойцами так называемой черной роты Беркута.

Он непосредственно участвовал в групповом совершении террористического акта — осуществлении выстрелов из огнестрельного оружия по протестующим.