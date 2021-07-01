В Киеве четырех экс-сотрудников местного подразделения милиции особого назначения Беркут будут судить за ряд противоправных действий в отношении участников акции протеста 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.

В частности, в суд направили обвинительное заключение в отношении этих злоумышленников.

Их признали виновными в:

превышении власти и служебных полномочий в исполнении противоправного приказа;

препятствовании проведению собраний и митингов;

применении физического насилия в отношении участников мирной акции протеста;

незаконном задержании и фальсификации документов об участниках (рапортов о якобы совершения ими административных правонарушений).

Досудебным расследованием в уголовном производстве занимались следователи Государственного бюро расследований.

Накануне, 24 июня, экс-командира луганского подразделения Беркута Валерия Костенко признали виновным в избиении мирных протестующих и журналистов под Черкасской ОГА в январе 2014 года. Его заочно приговорили к четырем годам заключения.