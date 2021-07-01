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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Четырех экс-беркутовцев будут судить за разгон протестующих во время Евромайдана

Беркут на Майдане

В Киеве четырех экс-сотрудников местного подразделения милиции особого назначения Беркут будут судить за ряд противоправных действий в отношении участников акции протеста 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.

В частности, в суд направили обвинительное заключение в отношении этих злоумышленников.

Их признали виновными в:

  • превышении власти и служебных полномочий в исполнении противоправного приказа;
  • препятствовании проведению собраний и митингов;
  • применении физического насилия в отношении участников мирной акции протеста;
  • незаконном задержании и фальсификации документов об участниках (рапортов о якобы совершения ими административных правонарушений).

Досудебным расследованием в уголовном производстве занимались следователи Государственного бюро расследований.

Накануне, 24 июня, экс-командира луганского подразделения Беркута Валерия Костенко признали виновным в избиении мирных протестующих и журналистов под Черкасской ОГА в январе 2014 года. Его заочно приговорили к четырем годам заключения.

Источник: Офис генпрокурора

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