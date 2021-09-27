Выборы в Верховную Раду – агитацию кандидата в нардепы повредили нецензурными наклейками (фото)

В Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту повреждения нескольких агитационных билбордов кандидата в народные депутаты от округа №197 Владислава Голуба.
На рекламные плоскости поверх агитации наклеили наклейки нецензурного содержания.
В Черкассах два таких билборда обнаружили по ул. Лесная просека, а один – на углу улиц Надпольной и Грушевского.
Еще несколько таких наклеек нацепили на борды в городе Каневе.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства. Злоумышленнику грозит до 34 тыс. штрафа, шесть месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы.
Сейчас полицейские проверяют полученную информацию и выясняют обстоятельства произошедшего.
В организации Опора отмечают, что поврежденная наружная реклама не содержит надлежащих исходных данных, как того требует Закон Украины О выборах народных депутатов Украины.
Кроме того, добавляют, что эти билборды были размещены еще до официальной регистрации Владислава Голуба Центральной избирательной комиссией кандидатом в депутаты от 197-го избирательного округа 24 сентября.
Начать свою предвыборную агитацию кандидаты имеют право на следующий день после принятия решения об их регистрации, а агитация должна соответствовать требованиям законодательства, отмечают в Опоре.
Кроме того, черкасские правоохранители расследуют факт регистрации Центризбиркомом полного тезки кандидата в депутаты – Войцеховского Виталия Александровича.
Сменил имя и фамилию двойник 14 сентября. До этого он был Виктором Александровичем Шевченко.
Очень похожее у него и место работы, как у настоящего Войцеховского, который сейчас является главой Золотоношского городского совета.
Абсолютный тезка нынешнего мэра Золотоноши отметил во время регистрации в ЦИК, что работает в общественном союзе ЗолотЫнишский городской совет.
Выборы в 197 избирательном округе состоятся в конце октября после того, как избранный в этом округе депутатом ВР Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА 29 января, а Верховная Рада проголосовала за сложение им депутатских полномочий.
Джерело: Полиция Черкаской области, Опора
Фото: Опора