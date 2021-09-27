Выборы в Верховную Раду – агитацию кандидата в нардепы повредили нецензурными наклейками (фото)

В Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту повреждения нескольких агитационных билбордов кандидата в народные депутаты от округа №197 Владислава Голуба.

На рекламные плоскости поверх агитации наклеили наклейки нецензурного содержания.

В Черкассах два таких билборда обнаружили по ул. Лесная просека, а один – на углу улиц Надпольной и Грушевского.

Еще несколько таких наклеек нацепили на борды в городе Каневе.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства. Злоумышленнику грозит до 34 тыс. штрафа, шесть месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы.

Сейчас полицейские проверяют полученную информацию и выясняют обстоятельства произошедшего.

В организации Опора отмечают, что поврежденная наружная реклама не содержит надлежащих исходных данных, как того требует Закон Украины О выборах народных депутатов Украины.

Кроме того, добавляют, что эти билборды были размещены еще до официальной регистрации Владислава Голуба Центральной избирательной комиссией кандидатом в депутаты от 197-го избирательного округа 24 сентября.

Начать свою предвыборную агитацию кандидаты имеют право на следующий день после принятия решения об их регистрации, а агитация должна соответствовать требованиям законодательства, отмечают в Опоре.

Выборы в ВР: в Черкассах и Каневе агитацию кандидата заклеили нецензурными наклейками / 3 фотографии

Кроме того, черкасские правоохранители расследуют факт регистрации Центризбиркомом полного тезки кандидата в депутаты – Войцеховского Виталия Александровича.

Сменил имя и фамилию двойник 14 сентября. До этого он был Виктором Александровичем Шевченко.

Очень похожее у него и место работы, как у настоящего Войцеховского, который сейчас является главой Золотоношского городского совета.

Абсолютный тезка нынешнего мэра Золотоноши отметил во время регистрации в ЦИК, что работает в общественном союзе ЗолотЫнишский городской совет.

Выборы в 197 избирательном округе состоятся в конце октября после того, как избранный в этом округе депутатом ВР Александр Скичко стал главой Черкасской ОГА 29 января, а Верховная Рада проголосовала за сложение им депутатских полномочий.

Джерело: Полиция Черкаской области, Опора

Фото: Опора