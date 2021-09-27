Вибори до Верховної Ради – агітацію кандидата в нардепи пошкодили нецензурними наліпками (фото)

У Черкаській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження кількох агітаційних білбордів кандидата в народні депутати від округу №197 Владислава Голуба.

На рекламні площини поверх агітації наклеїли наліпки нецензурного змісту.

У Черкасах два такі білборди виявили на вул. Лісова Просіка, а один – на розі вулиць Надпільної й Грушевського.

Ще кілька таких наліпок почепили на борди в місті Каневі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства. Зловмиснику загрожує до 34 тис. штрафу, шість місяців арешту або до п’яти років обмеження волі.

Наразі поліцейські перевіряють отриману інформацію та з’ясовують обставини події.

В організації Опора наголошують, що пошкоджена зовнішня реклама не містить належних вихідних даних, як того вимагає Закон України Про вибори народних депутатів України.

Крім того, додають, що ці білборди були розміщені ще до офіційної реєстрації Владислава Голуба Центральною виборчою комісією кандидатом у депутати від 197-го виборчого округу 24 вересня.

Розпочати свою передвиборну агітацію кандидати мають право на наступний день після ухвалення рішення про їхню реєстрацію, а агітація має відповідати вимогам законодавства, зазначають в Опорі.

Вибори до ВР: у Черкасах та Каневі агітацію кандидата заклеїли нецензурними наліпками / 3 фотографии

Крім того, черкаські правоохоронці розслідують факт реєстрації Центрвиборчкомом повного тезки кандидата в депутати – Войцехівського Віталія Олександровича.

Змінив ім’я та прізвище двійник 14 вересня. До цього він був Віктором Олександровичем Шевченком.

Дуже схоже в нього й місце роботи, як у справжнього Войцехівського, який нині є головою Золотоніської міської ради.

Абсолютний тезка теперішнього мера Золотоноші зазначив під час реєстрації в ЦВК, що працює в громадській спілці ЗолотИніська міська рада.

Вибори у 197-му виборчому окрузі відбудуться наприкінці жовтня 2021 року після того, як обраний у цьому окрузі депутатом ВР Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА 29 січня, а 30 березня Верховна Рада проголосувала за складення ним депутатських повноважень.

Джерело: Поліція Черкаської області, Опора

Фото: Опора