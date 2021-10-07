Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил с отчетом с трибуны Верховной Рады перед голосованием за его отставку с должности.

Он отметил, что со временем у представителей команды, с которой он шел на выборы в 2019 году (партией Слуга народа, — Ред.) принцип демократии стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона заменили политической целесообразностью, принцип права на собственную позицию и свободу слова заменили принципом кто не с нами, тот против нас, а принцип закон один для всех стал принципом друзьям все, а врагам — закон.

— Я никогда не плыл по течению. Не делал этого в 2019 году и сегодня этого не буду делать. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства, а главное — она ​​не стоит доверия людей. Независимо от того, кто является председателем Верховной Рады, парламент должен оставаться субъектной институцией, иначе — это путь к потере демократии, парламентаризма и узурпации власти. Мои принципы не изменились, они такие же, как были в 2019 году. Всегда трудно подниматься и идти против системы, но если ты знаешь, что это единственно правильный выбор — делать его легко, — отметил Разумков.

Также Дмитрий Разумков поблагодарил коллег за конструктивную и эффективную работу. Он отметил, что надеется на то, что парламент останется парламентом, а люди — людьми.

7 октября Верховная Рада рассматривает отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады 7 октября — смотрите на Фактах ICTV.