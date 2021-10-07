Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виступив зі звітом з трибуни Верховної Ради перед голосуванням за його відставку з посади.

Він зазначив, що з часом у представників команди, з якою він йшов на вибори у 2019 році (партією Слуга народу, – Ред.) принцип демократії став принципом влади більшості, принцип верховенства права та закону замінили політичною доцільністю, принцип права на власну позицію та свободу слова замінили принципом хто не з нами, той проти нас, а принцип закон один для всіх став принципом друзям все, а ворогам – закон.

– Я ніколи не плив за течією. Не робив цього у 2019 році й сьогодні цього не робитиму. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне – вона не вартує довіри людей. Незалежно від того, хто є головою Верховної Ради, парламент повинен залишатися суб’єктною інституцією, інакше – це шлях до втрати демократії, парламентаризму та узурпації влади. Мої принципи не змінилися, вони такі ж, як були у 2019 році. Завжди важко підійматися і йти проти системи, але якщо ти знаєш, що це єдино правильний вибір – робити його легко, – зазначив Разумков.

Також Дмитро Разумков подякував колегам за конструктивну і ефективну роботу. Він зауважив, що сподівається на те, що парламент залишиться парламентом, а люди – людьми.

7 жовтня Верховна Рада розглядає відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради 7 жовтня – дивіться на Фактах ICTV.