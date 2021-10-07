Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 7 октября

Верховна Рада

Верховная Рада в четверг, 7 октября, соберется на два заседания — очередное и внеочередное. Онлайн-трансляцию обоих можно посмотреть на сайте Факты ICTV.

Сегодня народные избранники будут голосовать за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Два дня назад они отстранили Разумкова от председательства на двух пленарных заседаниях Верховной Рады и проголосовали за то, чтобы рассмотрение вопроса о его отзыве с должности председателя состоялся 7 октября.

Вести сегодняшнее заседание будет председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. Согласно регламенту, председательствующего выбирали среди нардепов, которые не подписали предложение об отзыве Разумкова.

А на внеочередном заседании, которое состоится в 16.00, нардепы рассмотрят семь законопроектов относительно пенсионного обеспечения украинцев.

Речь идет, в частности, об осовременивании и повышении пенсий, установлении минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты, уточнение порядка выплаты пенсии, а также об увеличении пенсий чернобыльцам.

Читайте
Отставка Разумкова и повышение пенсий: повестка дня Рады на 7 октября

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка