Верховная Рада в четверг, 7 октября, соберется на два заседания — очередное и внеочередное. Онлайн-трансляцию обоих можно посмотреть на сайте Факты ICTV.

Сегодня народные избранники будут голосовать за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Два дня назад они отстранили Разумкова от председательства на двух пленарных заседаниях Верховной Рады и проголосовали за то, чтобы рассмотрение вопроса о его отзыве с должности председателя состоялся 7 октября.

Вести сегодняшнее заседание будет председатель финансового комитета Даниил Гетманцев. Согласно регламенту, председательствующего выбирали среди нардепов, которые не подписали предложение об отзыве Разумкова.

А на внеочередном заседании, которое состоится в 16.00, нардепы рассмотрят семь законопроектов относительно пенсионного обеспечения украинцев.

Речь идет, в частности, об осовременивании и повышении пенсий, установлении минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной зарплаты, уточнение порядка выплаты пенсии, а также об увеличении пенсий чернобыльцам.