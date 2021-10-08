Сьогодні стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова, який представляє парламентську фракцію За майбутнє. За даними поліції, Полякову стало зле в таксі в Києві, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але не вдалося.

Що відомо про життя та політичну кар’єру Антона Полякова – читайте в нашому матеріалі.

Полякову було неповних 34 роки. Він народився 11 листопада 1987 року в Чернігові.

У 2004 році він закінчив Чернігівський колегіум №1, а у 2020 році – Київський університет ринкових відносин за спеціальністю Право. Також проходив строкову службу у Внутрішніх військах МВС України в Одесі.

У 2010 році він відкрив магазин з продажу підлогових покриттів.

Очолював громадську організацію Український центр протидії злочинності та корупції, був учасником Чернігівської молодіжної міської ради. Також із громадськими активістами ініціював створення Чернігівського Молодіжного Бізнес Клубу.

На позачергових виборах до парламенту в липні 2019 року він переміг у своєму окрузі №206 в Чернігівській області та став нардепом від Слуги народу. Його основним суперником на окрузі був скандальний нардеп і бізнесмен Максим Микитась. За підсумками голосування Поляков набрав 33,15% (20 831) голосів виборців, а Микитась – 22,23%, або 13971 голос.

У Верховній Раді він недовго був членом фракції Слуга народу. 15 листопада 2019 року Полякова та Анну Скороход виключили з фракції. Причиною стало неголосування за законопроекти, за якими було спільне рішення фракції.

Наприкінці червня 2020 року Поляков вступив до депутатської групи За майбутнє. Під час місцевих виборів 2020 року Поляков оголосив про бажання балотуватися на посаду мера Чернігова від партії За майбутнє.

Також відомо, що Поляков подав понад 6 тис. поправок до банківського законопроекту, що регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроекту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тис.

У вересні 2020 року на Полякова напали біля кафе Джаз в Шевченківському районі столиці. Двоє чоловіків побилися з нардепом. Полякову надали медичну допомогу на місці.

Після бійки зловмисники втекли з місця події на автомобілі Toyota. Пізніше їх затримали.