Во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Украину. Таким образом глава Пентагона стремится заверить в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона.

Во время визита министр обороны США заявил, что Вашингтон с союзниками отданы поддержке права Украины определять собственное будущее, без какого-либо внешнего вмешательства.

В то же время Остин подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права накладывать вето на стремление Украины вступить в НАТО.

— Украина, как вы слышали, как я сказал ранее, имеет право определять свою собственную будущую внешнюю политику, и мы ожидаем, что она сможет это сделать без всякого внешнего вмешательства, — объяснил Остин.

Он также отметил, что Россия начала конфликт на востоке Украины и является препятствием к его мирному решению.

Между тем президент Владимир Зеленский отметил, что обсудил с американским министром поддержку Украины на пути в НАТО со стороны Штатов.

В то же время аналитические эксперты уже прокомментировали визит министра обороны США в Украину и его заявления о поддержке страны.

Экс-посол США в Казахстане и Грузии, который работает в аналитической компании RAND, Уильям Кортни назвал визит главы Пентагона в Украину символом того, что хотя Штаты и критикуют “укоренившуюся коррупцию” в стране, однако они решительно поддерживают ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

Более того, некоторые обозреватели Штатов выразили обеспокоенность тем, как повлияет на стабильность в мире позиция Вашингтона касательно открытых дверей в НАТО для Украины, а также Грузии.

Советник по международной политике сенатора-демократа и экс-кандидата в президенты США Берне Сандерса — Мэтт Дусс назвал сигнал о пути в НАТО для Киева и Тбилиси “провокационным без необходимости”. Однако он отметил, что такое заявление широко поддержали бы в Вашингтоне.

Эксперт аналитического центра Quincy Institute for Responsible Statecraft Стивен Вертхайм заявил, что если Остин сделает заявления об открытости НАТО для Украины и Грузии — их необходимо будет объяснить.

По мнению эксперта, такой сигнал создал бы “серьезный риск войны с Россией в то время, когда главным объектом усилий США в области безопасности должен быть Китай”.

По словам аналитика, администрация Байдена стоит перед выбором “взять на себя обязательства воевать за Украину, тем самым создав серьезный риск войны с Россией, или признать, что расширение НАТО достигло конца, как это должно было состояться уже давно”.

— Принятие Украины и/или Грузии в НАТО добавило бы членов, часть территории которых буквально оккупирует Россия. США или лгут об открытых дверях, или надеются, что европейцы и в дальнейшем будут отдуваться за этот нонсенс. В любом случае это вызывает сожаление, — пишет исследователь Cato Institute в Вашингтоне Джастин Логан.

Кроме того, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что политика России в отношении Украины поощряет ее стремиться к членству в НАТО.

Отметим, что во вторник глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном. Они обсудили безопасность в Черноморском регионе и дальнейшую реализацию американо-украинского соглашения о стратегических принципах оборонного партнерства.

А с президентом Владимиром Зеленским американский министр обсудил ситуацию в Крыму и на Донбассе, и взаимодействие Киева с НАТО на пути реализации евроатлантических стремлений.