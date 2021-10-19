У вівторок, 19 жовтня, в Києві відбулися переговори між головою Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони України Андрієм Тараном. Однією з тем стала безпека в Чорноморському регіоні.

Про це Андрій Таран поінформував на брифінгу за підсумками перемовин.

За його словами, йшлося про подальшу взаємодію України та США в цьому питанні.

– Ми обговорили питання щодо організації взаємодії наших країн стосовно підвищення безпеки в регіоні Чорного моря. Зокрема заходи протидії агресивній політиці РФ, яка створює небезпеку судноплавству, економічній діяльності та провокує нові конфлікти. Ми маємо спільний інтерес та налаштовані продовжувати консультації з цього приводу, а також об’єднувати зусилля з нашими партнерами в Чорноморському регіоні та НАТО в цілому, – наголосив Таран.

За словами міністра, ще однією темою переговорів стала подальша реалізація підписаної наприкінці серпня між Україною та США угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

– Зокрема, ми домовилися напрацювати дорожню карту реалізації положень підписаної у Вашингтоні рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ми розглянули конкретні найбільш критичні проекти з розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України, які є важливими для оборони нашої держави – на суходолі, в повітрі, на морі, а також у кіберпросторі, – розповів Таран.

За словами очільника Міноборони України, реалізація цих проектів надасть можливість ЗСУ ефективно протидіяти загрозам у сфері оборони, налагодити взаємодію із США та досягнути критеріїв членства в НАТО.

Таран очікує на реальні результати реалізації домовленостей із США вже наступного року.