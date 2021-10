Поглиблення практичної взаємодії між Україною та США у сфері безпеки та оборони, ситуація в Криму та на Донбасі. Ці та інші питання президент Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном, який 19 жовтня перебуває в Києві з робочим візитом.

Зеленський і Остін обговорили безпекову ситуацію на сході України, у регіоні Чорного й Азовського морів, а також взаємодію Києва з НАТО на шляху реалізації євроатлантичних прагнень.

Окремо зупинилися на енергетичній безпеці України та Європи.

США для України – головний партнер у сфері безпеки: Зеленський на зустрічі з Остіном

Глава Пентагона у свою чергу запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку США незалежності й територіальної цілісності України.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021