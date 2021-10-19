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Валентина Летяк |

США для України – головний партнер у сфері безпеки: Зеленський на зустрічі з Остіном

Зеленський на зустрічі з Остіном

Поглиблення практичної взаємодії між Україною та США у сфері безпеки та оборони, ситуація в Криму та на Донбасі. Ці та інші питання президент Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном, який 19 жовтня перебуває в Києві з робочим візитом.

– Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони, – сказав глава держави і подякував за надання додаткової безпекової допомоги в розмірі $60 млн.

Зеленський і Остін обговорили безпекову ситуацію на сході України, у регіоні Чорного й Азовського морів, а також взаємодію Києва з НАТО на шляху реалізації євроатлантичних прагнень.

Окремо зупинилися на енергетичній безпеці України та Європи.

Зеленський на зустрічі з Остіном
Зеленський на зустрічі з Остіном
Зеленський на зустрічі з Остіном
Зеленський на зустрічі з Остіном
США для України – головний партнер у сфері безпеки: Зеленський на зустрічі з Остіном / 2 фотографии

Глава Пентагона у свою чергу запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку США незалежності й територіальної цілісності України.

– Разом із нашими союзниками ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу, – написав він у Twitter після зустрічі з Зеленським.

 

Сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін також провів переговори та міністром оборони України Андрієм Тараном. Однією з тем стала безпека в Чорноморському регіоні.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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