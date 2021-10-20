У вівторок, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін прибув із офіційним візитом до України. Таким чином очільник Пентагону прагне запевнити у непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України з боку Вашингтона.

Під час візиту міністр оборони США заявив, що Вашингтон з союзниками віддані підтримці права України визначати власне майбутнє, без будь-якого зовнішнього втручання.

Водночас Остін наголосив, що жодна третя країна не має права накладати вето на прагнення України вступити в НАТО.

– Україна, як ви чули, як я сказав раніше, має право визначати свою власну майбутню зовнішню політику, і ми очікуємо, що вона зможе це зробити без будь-якого зовнішнього втручання, – пояснив Остін.

Він також наголосив, що Росія почала конфлікт на сході України і є перешкодою до його мирного вирішення.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що обговорив з американським міністром підтримку України на шляху до НАТО з боку Штатів.

Водночас аналітичні експерти вже прокоментували візит міністра оборони США до України та його заяви щодо підтримки країни.

Екс-посол США у Казахстані та Грузії, який працює в аналітичній компанії RAND, Вільям Кортні назвав візит очільника Пентагону до України символом того, що хоча Штати й критикують “вкорінену корупцію” у країні, однак вони рішуче підтримують її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність.

Ба більше, деякі оглядачі Штатів висловили занепокоєння щодо того, який вплив на стабільність у світі може мати позиція Вашингтона щодо відкритих дверей до НАТО для України, а також Грузії.

Радник з міжнародної політики сенатора-демократа і екс-кандидата у президенти США Берні Сандерса – Метт Дусс назвав сигнал щодо шляху до НАТО для Києва та Тбілісі “провокативним без потреби”. Однак він відзначив, що таку заяву широко підтримали б у Вашингтоні.

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Експерт аналітичного центру Quincy Institute for Responsible Statecraft Стівен Вертхайм заявив, що якщо Остін зробить заяви про відкритість НАТО для України та Грузії – їх необхідно буде пояснити.

На думку експерта, такий сигнал створив би “серйозний ризик війни з Росією у той час, коли головним об’єктом зусиль США у царині безпеки мав би бути Китай”.

За словами аналітика, адміністрація Байдена стоїть перед вибором “взяти на себе зобов’язання воювати за Україну, тим самим створивши серйозний ризик війни з Росією, або визнати, що розширення НАТО дійшло кінця, як це мало відбутись вже давно”.

– Прийняття України та/або Грузії до НАТО додало би членів, частину території яких буквально окупує Росія. США або брешуть щодо відкритих дверей, або сподіваються, що європейці й надалі віддуватимуться за цей нонсенс. У будь-якому разі, це викликає жаль, – пише дослідник Cato Institute у Вашингтоні Джастін Логан.

Окрім того, колишній посол США до України Стівен Пайфер зауважив, що політика Росії щодо України заохочує її прагнути членства в НАТО.

Відзначимо, що у вівторок глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Андрієм Тараном. Вони обговорили безпеку в Чорноморському регіоні та подальшу реалізацію американсько-української угоди про стратегічні засади оборонного партнерства.

А із президентом Володимиром Зеленським американський міністр обговорив ситуацію в Криму та на Донбасі, і взаємодію Києва з НАТО на шляху реалізації євроатлантичних прагнень.