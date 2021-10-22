Со 2 ноября, когда начнется следующая пленарная неделя, народного депутата от Слуги народа Галину Третьякову должны отстранить от участия в заседаниях парламента на пять дней.

Такую рекомендацию 22 октября предоставил Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

По словам нардепа от Слуги народа Павла Фролова, 10 членов комитета проголосовали за такое решение, один – воздержался. В частности, поддержали решение все представители фракции партии.

– В соответствии со статьей 51 Регламента решение об отстранении Галины Третьяковой от участия в заседаниях Верховная Рада должна принять без обсуждения, – отмечает пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.

Нардеп от Слуги народа Галина Третьякова попала в скандал 8 октября, когда стало известно о внезапной смерти ее коллеги по депкорпусу из группы За майбутнє Антона Полякова.

Как заявил с трибуны парламента однопартиец Полякова Игорь Палица, Третьякова в партийном чате в ответ на новость о смерти депутата написала “Одним врагом меньше”.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия извинился за такое высказывание Галины Третьяковой.

Сама же нардеп не посчитала нужным извиняться. Она лишь возмутилась, откуда группа За майбутнє знает, о чем пишут в чате Слуги народа. И назвала позором для борцов за свободу слова “накидывать платки на рот” другим.

В этот же день руководители ряда фракций и групп Верховной Рады собрали подписи и обратились с призывом к спикеру парламента и руководителю регламентного комитета отозвать Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики.

18 октября спикер парламента Руслан Стефанчук переадресовал это обращение к главе регламентного комитета.

Источник: Павел Фролов, Юлия Палийчук